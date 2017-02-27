23 февраля 2017 года в эфире «Первого канала» был показан концерт ко Дню защитника Отечества. В его рамках выступили дети из Центра эстетики и красоты «Катюша» и патриотической организации «Юнармия», одна из участниц которой прочитала переделанное стихотворение Владимира Маяковского.
А я, будь хоть дедом преклонных годов,
Реально, по жизни, по сути,
Немецкий бы выучил только за то,
Что им разговаривал Путин.
В оригинале фрагмент из стихотворения Маяковского "Нашему юношеству" выглядит так:
Да будь я и негром преклонных годов
И то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин.
Блогеры обратили внимание на выступление девочки спустя пару дней после трансляции концерта. Большинство из них высказались в негативном ключе. В интернете появились многочисленные мемы ипародии на это выступление.
Иногда Путина даже жалко. Ребенок то не при чем. А вот взрослых идиотов вокруг него перебор. https://t.co/em6iAFL5iW— Ходорковский Михаил (@mich261213) February 26, 2017
сколька бабла вбухано в никому не нужную мерзоту https://t.co/MfZjQkXz7i— ❤️✨ (@OraclePigFuntik) February 25, 2017
Вот и добрались уже до классического фашизма и культа личности фюрераhttps://t.co/yChui5E4QY— Nina (@nina_ninysha) February 26, 2017