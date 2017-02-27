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«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео)1

Limon.ee
Limon.ee
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В Сети бурно обсуждается фрагмент концерта, во время которого маленькая девочка прочла четверостишие, прославляющее президента России Владимира Путина.

23 февраля 2017 года в эфире «Первого канала» был показан концерт ко Дню защитника Отечества. В его рамках выступили дети из Центра эстетики и красоты «Катюша» и патриотической организации «Юнармия», одна из участниц которой прочитала переделанное стихотворение Владимира Маяковского.

А я, будь хоть дедом преклонных годов,

Реально, по жизни, по сути,

Немецкий бы выучил только за то,

Что им разговаривал Путин.

В оригинале фрагмент из стихотворения Маяковского  "Нашему юношеству" выглядит так:

Да будь я и негром преклонных годов

И то, без унынья и лени,

Я русский бы выучил только за то,

Что им разговаривал Ленин.

Блогеры обратили внимание на выступление девочки спустя пару дней после трансляции концерта. Большинство из них высказались в негативном ключе. В интернете появились многочисленные мемы ипародии на это выступление.

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