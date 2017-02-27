Николь Кидман и ее мужа чуть не прогнали с красной дорожки за разврат (фото)

Фото: Scanpix/Sipa USA

Церимонию Кидман посетила вместе со своим мужем музыкантом Китом Урбаном. По традиции парочка, не стесняясь, демонстрировала свои чувства на публике. Дошло до того, что гости и репортеры буквально начали просить их уединиться.

Фото: Scanpix/REUTERS

Фото: Scanpix/REUTERS

Помимо этого, в Интернете получил огромную популярность отрывок с церемонии награждения с Николь Кидман в главной роли, пишет Дни.ру. Голливудская актриса запечатлена аплодирующей. Однако делает это Николь весьма странно. Пока обычные люди хлопают, соединяя ладони вместе, то Кидман – запястьями и неестественно вывернутыми руками.