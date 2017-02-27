Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму

Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» извинились за то, что сначала назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд». Однако через минуту стало ясно, что произошла ошибка. На самом деле награду завоевала другая картина – «Лунный свет».

Позднее стало известно, что ведущему церемонии Уоррену Битти дали не тот конверт, в котором было имя победительницы в номинации «Лучшая женская роль», которой стала Эмма Стоун за роль в фильме «Ла-ла Ленд».

Слова Уоррена Битти приводит Reuters. Артисту дали неправильный конверт. «Я открыл его и прочел, "Эмма Стоун, Ла-Ла Ленд"», — сказал Битти.

Организаторы церемонии уже извинились за ошибку.

«Лунный свет» снят режиссером Барри Дженкинсом и рассказывает историю взросления темнокожего подростка в гетто Майами. Главные роли в ленте исполнили Махершала Али, Жанель Монэ и Наоми Харрис.

Картина была номинирована на «Оскар» в восьми категориях. Махершала Али завоевал награду как лучший актер, а режиссер фильма Дженкинс получил премию в номинации «Лучший адаптированный сценарий».