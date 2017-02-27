Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска
Intsident Oscari-galal
Allikas: Reuters

Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения премии «Оскар». Завершилось мероприятие очень неожиданно! 

Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» извинились за то, что сначала назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд». Однако через минуту стало ясно, что произошла ошибка. На самом деле награду завоевала другая картина – «Лунный свет». 

Позднее стало известно, что ведущему церемонии Уоррену Битти дали не тот конверт, в котором было имя победительницы в номинации «Лучшая женская роль», которой стала Эмма Стоун за роль в фильме «Ла-ла Ленд».

Слова Уоррена Битти приводит Reuters. Артисту дали неправильный конверт. «Я открыл его и прочел, "Эмма Стоун, Ла-Ла Ленд"», — сказал Битти.

Организаторы церемонии уже извинились за ошибку.

«Лунный свет» снят режиссером Барри Дженкинсом и рассказывает историю взросления темнокожего подростка в гетто Майами. Главные роли в ленте исполнили Махершала Али, Жанель Монэ и Наоми Харрис.

Картина была номинирована на «Оскар» в восьми категориях. Махершала Али завоевал награду как лучший актер, а режиссер фильма Дженкинс получил премию в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкурьезоскарпремияфильм
По теме
«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки

«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки

Сегодня в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения Американской академии кинематографических наук и искусств «Оскар».
большая галерея
Смотри!
смотри!
эксклюзив!
смотри!
С днем рождения, Эстония!
Смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Пришли новостьПришли фото
Хроника
10:34
Голливуд в шоке: актриса пришла на «Оскар» без нижнего белья и показала это…
10:27
Прислушайтесь к советам астрологов: гороскоп на 27 февраля
09:59
«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки
09:48
Звезда «Игры престолов» умер в возрасте 36 лет
09:33
Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму
18:26
Умер актер Билл Пэкстон
16:48
В джинсах и без макияжа: звезды репетируют церемонию «Оскар», которая состоится уже сегодня
16:31
Вдова Алексея Петренко нашла виновных в его смерти
16:14
Вот это да! Мать Фриске невероятно похорошела
15:44
Ученые расшифровали предсказание Нострадамуса на 2017 год! (2)
15:23
Смотри: дочь Сийма Калласа рассекретила нового возлюбленного
14:40
Смотри: солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег опубликовала эротическое фото
14:03
С ума сойти! Гиганская татуировка Леди Гаги ошеломила фанатов (фото)
13:32
Фото: беременная жена Джорджа Клуни на светском выходе приковала к себе все взгляды
12:57
Анна Семенович рассказала об усыновлении ребенка
12:24
Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас (2)
12:00
Фото: 63-летняя Успенская шокировала Сеть откровенным нарядом (1)
11:31
Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2017»
10:58
Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день (1)
10:30
Вот это бриллиант! Музыкант Стиг Ряста сделал своей возлюбленной предложение (фото)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес

Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес

Врачи предложили похудение с помощью сна

Врачи предложили похудение с помощью сна

26. фев
В изменах мужчин виновата генетика
26. фев
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
25. фев
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
25. фев
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото)(4)
Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас(2)
«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки
Голливуд в шоке: актриса пришла на «Оскар» без нижнего белья и показала это…
Топ комментариев
Читайте и смотрите, как это было: главные события и наряды президентского приема в одном материале!(6)
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(5)
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото)(4)
Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети(4)
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(4)
CмотриЦеликом
«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки

«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) (1)

24. фев
Не только Кальюлайд выбрала для приема национальный костюм… Смотри, кто еще поддержал президента! (1)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдпевицаплатьеприемроссиясекссмертьсмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees