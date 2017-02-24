Вся страна восхищается: Виктория Ладынская на президентском приеме произвела фурор

Черное длинное платье произвело на журналистов и зрителей приятное впечатление. Бесспорно, наряд Ладынской – один из лучших в этом году.

Похожие платья носит известная во всем мире Ким Кардашян, правда, у нее они значительно короче, чем наряд Виктории Ладынской.

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