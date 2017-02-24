Смело! Телеведущая Анна Сапроненко удивила нарядом на президентском приеме

Для торжественного приема телеведущая выбрала довольно смелый образ, состоящий из жакета кремового цвета и черных брюк.
«Совсем скоро на этом месте будет стоят президент нашей страны и пожимать руки гостям», - подписала свой снимок в Facebook Анна.
Телеведущая канала ETV+ Анна Сапроненко уже прибыла в театр «Эстония», где сегодня, в 19 часов, начнется торжественный прием у Керсти Кальюлайд.
Для торжественного приема телеведущая выбрала довольно смелый образ, состоящий из жакета кремового цвета и черных брюк.
«Совсем скоро на этом месте будет стоят президент нашей страны и пожимать руки гостям», - подписала свой снимок в Facebook Анна.
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