Женщины, с которыми нужно переспать хотя бы раз

Кто-то скажет, мол, да, время интеллектуального развития, эпоха умных людей. Поэтому за жизнь нужно прочитать какие-то умные книги или еще что. Не можем не согласиться. А как насчет одной из главных мужских слабостей? То есть женщин? Пишет Mport.ua.

Подруга твоей девушки

Это не всегда вопрос мести. Часто это просто любопытство, звериный интерес, которому сложно отказать. Особенно если эта подруга постоянно сидит напротив и незаметно то подмигивает, то флиртует. Да, таков мир: женщина женщине — друг, но очень относительный.

Бывшая

Переспать с бывшей — классика жанра. Это делали всегда. Это никогда не прекратится. Секс с бывшей — имеется ввиду не интим на прощание, а половой акт спустя годы, когда от ваших чувств остались размытые временем и выпитым алкоголем воспоминания.

Пышка

Каждый мужчина должен познать прелесть слияния с дамой плотного телосложения. Чтобы она придавила его своим седьмым размером груди, чтобы он во время догги-стайла подержался сзади за ее авторитетную попку или поплескался своим брюхом о ее мягкий живот.

Зрелые женщины

То есть женщины, по которым неоднократно, большим и тяжелым катком проехались одиночество и ненужность. У которых из мыслей выдавлены понты, а из тела давно не вырывалось бурного оргазма.

Такие будут стараться, как на Олимпиаде: дадут все, везде и сразу. Дадут даже без смазки. Плюс накормят, напоят, а потом еще и лотки с собой завернут в пакетик.

Женщины с другим цветом кожи

Они пахнут по-другому, они любят это делать несколько иначе, они — совсем не то, что ты привык иметь в своей Европе.

Вообще, путешествовать — это прекрасно. И прикоснуться к другой культуре, почувствовать ее, побольше о ней понять — лучше через женщину.

Учительница

Да, та самая: зрелая, но очень даже сочная женщина. Не обязательно это делать во время учебы. Можно и спустя многие годы: вернуться и засадить ей. Это словно закончить давно начатое дело, закрыть гештальт.

Молоденькая нимфоманка

Совершеннолетняя, но не очень взрослая нимфоманка. Чтобы ей лет было этак с 20. У нее жажда секса, как у тебя аппетит на стейк после двухнедельного вегетарианства. Важно: ты должен быть постарше. Лет так на пять — чтобы почувствовать весь кайф процесса.

Если же ты едва взрослее ее, реки ментального оргазма прольются мимо твоего все еще формирующегося сознания.

Женщина, от которой ты хочешь детей

С такой даже самый обычный секс будет сулить тонны неимоверного оргазма. Даже самые маленькие знаки ее внимания в твою сторону будут тебя заводить и тут же пробуждать в тебе неукротимое желание ею овладеть.

Попросту говоря, ты кровь из носа должен переспать с девушкой, которую любишь.