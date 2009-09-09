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13 слов, которые нельзя говорить перед сном

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Порой день не задается с самого утра. Почему так происходит? Астромаг Павсекакий Богданов уверен: в неудачах виноваты мы сами, так как еще вечером притянули в свою жизнь негатив. Оказывается, существует 13 слов, которые категорически нельзя произносить вечером. Тогда неприятности будут обходить вас стороной, пишет Cluber.com.ua.

Золото — проснетесь злым с утра

Ключи — на предстоящие сутки замыкаете денежный канал

Порча — притягивать негатив

Кровь – на следующий день почувствуете недомогание

Сатана, черт, дьявол — приглашать нечисть в дом

Смерть — не выспитесь, ночью будут кошмары

Оружие – не только следующий день, но и вся неделя пройдет в ссорах и конфликтах на работе

Колдун, ведьма – негативные эмоции во время сна, которые будут напоминать о себе весь следующий день

Война — ускорить и усилить болезни близких вам людей

Бедность, крах — притянуть кражу или навлечь в делах провалы

Веник, пылесос – на работе возникнут неприятности, которые за один день решиться не удастся

Кикимора, барабашка, домовой — дома начнутся мелкие неприятности или шалости этой нечисти. В некоторых случаях домовой придет во сне и станет душить

Болезнь – упоминание любых хворей опасно в вечернее время. В скором времени они могут появится у вас или ваших близких. А все из-за того, что ваш мозг их притянет в реальность

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