Анастасия Волочкова оказалась при смерти

В своем микроблоге артистка сообщила, что она почувствовала недомогание и ей пришлось обратится к специалистам. Анастасия Волочкова сообщила, что в момент плохого самочувствия рядом с ней находился ее друг, музыкант Михаил Борисовский. Он был рядом с балериной во время врачебного осмотра, а также приготовил ей ужин. Что именно случилось с Анастасией Волочковой неизвестно. Она предпочла скрыть этот факт, пишет 7d.org.ua.