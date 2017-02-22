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Видео: уральский пес оказался ярым фанатом Григория Лепса и Татьяна Булановой

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Крохотный тойтерьер по кличке Чарли живет в небольшом городке Миассе в Челябинской области. Три года назад хозяева заметили, что у их пса незаурядные музыкальные способности.

"Все началось с Лепса. Песня "Я стану водопадом" до сих пор его самая любимая. Он, как только ее слышит, сразу бросает все дела и несётся на всех парах к колонкам, садится рядышком и начинает подвывать",  – цитирует Life.ru хозяина Чарли Юрия Мамонтова.   

Также, домашний питомец с удовольствием подпевает группе Aerosmith, "Ленинград" и обожает песни Татьяны Булановой. При этом, как отмечает Юрий, Чарли не просто воет на фоне музыки, а чувствует ритм и умудряется попадать в ноты. 

Однако певческий талант у тойтерьера появился не случайно. Дело в том, что его хозяин профессиональный музыкант и звукорежиссер. Он постоянно записывает людей в студии и уже подумывает о том, чтобы сделать из Чарли звезду эстрады. 

"Недавно я подумал: если уж я из людей, которые совершенно не умеют петь, делаю певцов, то почему бы мне из Чарли не сделать звезду?Но для записи и съемок я выбрал "Лабутены" группы "Ленинград", – рассказал Юрий.     

Смотрите видео ниже!

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