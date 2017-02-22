Врачи связали болезни с высотой этажа, на котором мы живем

В своем новом исследовании ученые из США попытались выяснить это и пришли к выводу, что «идеального этажа» для жизни не существует, передает Medikforum.

Исследователи заключили, что все этажи имеют свои плюсы и минусы, и влияние высоты на здоровье человека всегда достаточно индивидуально, об этом проинформировало издание Нealth info. В то же время были выявлены некоторые тенденции в тех случаях, когда ученые связывали этаж проживания и самочувствие людей.

Так, специалисты пришли к решению, что жизнь с первого по третий этаж наиболее удобна с точки зрения психологического комфорта. Но с проживанием на такой высоте связан ряд рисков, таких, например, как нарушенный воздухообмен, повышенная затененность и влажность, создающие оптимальный климат для размножения патогенных грибков, плесени и бактерий. «Споры грибков, которые поселяются в бетонных перекрытиях, в мебели и в легких, могут спровоцировать бронхит, пневмонию и запустить механизм аллергических реакций», - рассказали авторы исследования.