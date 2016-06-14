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Всего одна добавка в питьевую воду предотвратит потерю зрения

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Сотрудники Лаборатории Джэксон в Бар Харбор призывают добавлять в питьевую воду витамин В3. Дело в том, что эта практика может спасти от глаукомы, пишет The Daily Mail.

Специалисты провели эксперимент с мышами, генетически предрасположенными к глаукоме. И витамин, растворенный в питьевой воде, позволял дольше сохранить здоровье глаз животных, пишет meddaily.

Ученые объясняют это так: витамин сохранял здоровье клеток глаз, поддерживая их на метаболическом уровнем. Поэтому, даже если давление в глазах и повышалось, организм лучше противостоял этому опасному изменению.

А еще ученые узнали: если на генном уровне повлиять на энзим, дающий клеткам мозга энергию, можно предотвратить глаукому. В отличие от капель или разных инъекций, будет достаточно всего одной процедуры генной терапии.

Согласно статистике, глаукома поражает около 80 миллионов человек во всем мире. И большинство пациентов вынуждены полагаться на глазные капли, хотя они имеют неприятные побочные эффекты и подходят не всем. Глаукома развивается вследствие повышения внутриглазного давления, угрожающего повреждениями зрительного нерва.

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