Всего одна добавка в питьевую воду предотвратит потерю зрения

Специалисты провели эксперимент с мышами, генетически предрасположенными к глаукоме. И витамин, растворенный в питьевой воде, позволял дольше сохранить здоровье глаз животных, пишет meddaily.

Ученые объясняют это так: витамин сохранял здоровье клеток глаз, поддерживая их на метаболическом уровнем. Поэтому, даже если давление в глазах и повышалось, организм лучше противостоял этому опасному изменению.

А еще ученые узнали: если на генном уровне повлиять на энзим, дающий клеткам мозга энергию, можно предотвратить глаукому. В отличие от капель или разных инъекций, будет достаточно всего одной процедуры генной терапии.

Согласно статистике, глаукома поражает около 80 миллионов человек во всем мире. И большинство пациентов вынуждены полагаться на глазные капли, хотя они имеют неприятные побочные эффекты и подходят не всем. Глаукома развивается вследствие повышения внутриглазного давления, угрожающего повреждениями зрительного нерва.