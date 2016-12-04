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Если вы видите это в общественном туалете — уходите немедленно!

Limon.ee
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Сегодня прогресс движется со скоростью света, но есть у него и темная сторона...

Стоит какому-нибудь новому изобретению появиться в продаже, как тут же находятся те, кто использует его для преступных целей и вторжения в чужую жизнь, пишет Lifter.

Сейчас мы приведем один страшный пример. Все любят свои миниатюрные фотокамеры в смартфонах. 

Но что, если спрятать такую камеру в крючок на стене и с ее помощью вести съемки людей в ванных комнатах, гостиничных номерах и примерочных кабинках?

Можете не верить, но это очень популярная практика: вешать такие камеры в гостиницах и общественных местах, снимать пикантные видео, а потом продавать их в интернете.

Спрос огромный: видео-то настоящие, а не постановочные, а извращенцев всегда хватало! 

Самое ужасное, что крючки со встроенными камерами общедоступны — их может купить любой злоумышленник. Вот на что следует обратить внимание:

На первый взгляд этот крючок для одежды выглядит обычным. Но у него есть двойное предназначение. Обратите внимание, что крючок двойной. Это нестандартный вариант.

Фото:  Brick House Security

Крючок крепится к любой стене — дома или в общественном туалете. Если вы такое увидите, сразу же уходите.

Камера приводится в действие вручную или датчиком движения. Зашел кто-то в комнату - она тут же незаметно включилась.

В интернете эти камеры для маньяков стоят продаются по цене всего 10-15 евро.

Никто не заподозрит, что в крючке спрятана камера. Такая камера может вести непрерывную запись 120 минут. Крючок на вид не отличается от самого обычного крючка для одежды, который можно купить в хозяйственном магазине. Обратите внимание, если крючок расположен в неожиданном месте.

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