Ваш секс не будет потрясающим без этих трех вещей

Когда мы понимаем, чего желаем, и наслаждаемся близостью, барьеры, которые блокируют страстную сексуальную жизнь, ломаются, доставляя обоих партнеров прямиком на седьмое небо. Вот какие три вещи стоит делать во всех отношениях, чтобы сохранить пламя страсти, пишет Soulpost.

Поймите и составьте сексуальную карту любви друг друга

Между мужчинами и женщинами существует разница в восприятии секса. Большинство женщин желают секса, когда чувствуют себя эмоционально близкими с партнером, в то время, как мужчины используют секс как способ стать эмоционально близкими. Мы все воспринимаем по-разному, то как мы любимы или отвержены в сексе.

Делясь своими ощущениями с партнером, вы начнете лучше понимать друг друга. Любой откровенный разговор о сексе значительно улучшит ваши отношения.

Обсуждайте сексуальный стыд и отторжение

Многие люди чувствуют сексуальный стыд. Он может исходить от семьи, друзей, бывших партнеров или даже общества, так как наша культура, по большей части, рассматривает сексуальность как нечто постыдное.

Стеснение или тревога по поводу секса угрожает доверительным отношениям с партнером. Сексуальное стыд эмоционально парализует и вас, и вашего партнера. Если вы стыдитесь своих желаний, вам стыдно за себя. Счастливая сексуальная и духовная связь происходит тогда, когда оба партнера уважают сексуальную природу друг друга.

У вас есть сексуальные желания, и вы имеете полное право удовлетворять их (если это никому не вредит). Поэтому найдите время и поговорите о них со своим партнером. Открыто обсудите свои желания и то, что вы хотите испытать в сексе. Это в значительной степени улучшит ваши отношения и здоровье.

Вы должны планировать секс (иногда)

Хороший секс предполагает раскованность и расслабление, а чтобы этого достичь, необходимо запланировать для этого место и время. Кроме того, запланированный, медленный и неторопливый секс поможет стать лучше в нем.

Планируемый секс – это намеренные занятия любовью, а не пункт в списке ваших ежедневных дел. Создайте эротическое пространство и время для вашего партнера, чтобы принести новые эротические эмоции в отношения. Как ни странно, планирование создает сексуальное предвкушение и добавляет романтики. Это побуждает вас и вашего партнера ждать того момента, когда ваши желания осуществятся.