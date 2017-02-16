Музыканта «Сектора Газа» увезли в реанимацию

На данный момент музыкант находится в реанимации нейрохирургического отделения с тяжелой травмой головного мозга, сообщает Life.ru. Дочь потерпевшего Екатерина ищет свидетелей ДТП.

Трагедия произошла в 16:40 мск на улице Владимира Невского. Во время перехода дороги бывшего гитариста "Сектора Газа" сбил автомобиль KIA Ceed. «Пешеход ударился о припаркованный автомобиль Opel Astra. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

По словам сотрудников ГИБДД, за рулем машины находился 28-летний местный житель, который дождался приезда патрульных. При этом очевидцы утверждают, что иномарка скрылась с места преступления, сообщают региональные СМИ.