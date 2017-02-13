Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Дизайнер Перит Мууга подготовила модную серию зимних нарядов, а назвала ее загадочно «Шепот теней». Большая часть нарядов этой коллекции выдержана в одной цветовой гамме, а образы эстонскому стилисту навеяли русские красавицы из народных сказок.

В зимнюю коллекцию Перит Мууга вошли белые пальто с искусственным мехом, шапки, муфты, кокошники, броские украшения. А платья – ну совсем как у Василисы Прекрасной из русских народных сказок! И все же изюминкой коллекции стало то, как Перит Мууга ее представила. Дизайнер решилась на фотопроект, в котором мы видим красавиц из русских народных сказок на фоне эстонских достопримечательностей.

Фото / Merike Toomet

Съемки организовали очень быстро, как только в голову Перит пришла эта озорная идея. Девушек-моделей снимали в городе Хаапсалу и его окрестностях. К общей радости, для фотопроекта удалось поймать погожее, морозное, по-настоящему зимнее утро. Смелые модели позировали на морозе не только в пальто, но и в легких платьицах, а потом бежали отогреваться в машину.

Ярко, смело, свежо, провокационно? Каждый по-своему охарактеризует эту фотосессию, но просмотрит снимки до конца, ведь они завораживают!