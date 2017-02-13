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Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Limon.ee
Limon.ee

Молодой талантливый эстонский дизайнер Перит Мууга любит эпатировать публику. Фотосессия новой зимней коллекции, бесспорно, талантливой Перит не может остаться незамеченной.

Дизайнер Перит Мууга подготовила модную серию зимних нарядов, а назвала ее загадочно «Шепот теней». Большая часть нарядов этой коллекции выдержана в одной цветовой гамме, а образы эстонскому стилисту навеяли русские красавицы из народных сказок. 

В зимнюю коллекцию Перит Мууга вошли белые пальто с искусственным мехом, шапки, муфты, кокошники, броские украшения. А платья – ну совсем как у Василисы Прекрасной из русских народных сказок! И все же изюминкой коллекции стало то, как Перит Мууга ее представила. Дизайнер решилась на фотопроект, в котором мы видим красавиц из русских народных сказок на фоне эстонских достопримечательностей. 

Фото / Merike Toomet

Съемки организовали очень быстро, как только в голову Перит пришла эта озорная идея. Девушек-моделей снимали в городе Хаапсалу и его окрестностях. К общей радости, для фотопроекта удалось поймать погожее, морозное, по-настоящему зимнее утро. Смелые модели позировали на морозе не только в пальто, но и в легких платьицах, а потом бежали отогреваться в машину.

Ярко, смело, свежо, провокационно? Каждый по-своему охарактеризует эту фотосессию, но просмотрит снимки до конца, ведь они завораживают!

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