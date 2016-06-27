Чем эстонская живая Барби занимается вечером в субботу? Конечно же, изучает половые органы! (фото)

Как писали ранее, Анне покинула столицу, чтобы наслаждаться умеренным темпом жизни в Пярну.

«Что я делаю в субботу вечером… изучаю половые органы сомов», - написала Анне в Facebook. Дело в том, что недавно она приобрела себе новых домашних питомцев.

Фото: Instagram

«Мои хищники, Юри и Вунтс. Юри немного больше по размеру, он кривляка, с самого начала был смелее, чем Вунтс. А вот последний – замкнутый и ведомый. Оба обожают утиное филе, куриные ножки, говяжье сердце и живой корм. В худшем случае, после долгих размышлений, также неохотно едят обычный корм для рыб», - пишет Анне в комментарии к фото ее любимцев.

Однако, выяснилось, что Вунтс оказался особью женского пола и, в связи с этим, получил новое имя – Мари.