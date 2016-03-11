Смело! 43-летняя Кейт Мосс обнажила грудь в провокационной фотосессии

43-летняя легенда модной индустрии, которая стала одной из героинь специального коллекционного выпуска W Magazine, посвященного сильным женщинам, появилась на его страницах в провокационных образах. В частности, Мосс позировала в нижнем белье, а также обнаженной.

Компанию Мосс составил манекенщик Лука Исаак, в то время как автором модной фотосъемки выступил культовый дуэт фотографом Мерт Алас и Маркус Пигготт. Фотосессия получила название Belle de Nuit (Красивая ночь).

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Комментируя откровенные снимки, Мосс призналась, что работа в модельной индустрии научила ее чувствовать себя комфортно без одежды: "С самого начала моей карьеры фотографы всегда стремились раздеть меня. Поэтому мне пришлось привыкнуть к этому состоянию и научиться чувствовать себя комфортно в собственном теле", – говорит она.

Отметим, на обложке спецвыпуска W Magazine, помимо Мосс, появились и другие известные женщины – Дженнифер Лопес, Донателла Версаче и Джессика Честейн.