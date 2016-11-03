Фото: дочь-школьница певицы Славы снялась в эротической фотосессии

В "Лепс-баре" Сашу Морозову ждала красная ковровая дорожка, хотя она очень редко выходит с мамой в свет. Девочка, которой исполнилось уже 18 лет, получила в подарок черный седьмой "айфон" от своего парня и часы фирмы Hublot - от мамы, пишут Argumentiru.com.

Стены "Лепс-бара" были украшены фотографиями Саши. Девушка была одета в белое платье в пол, а сама Слава появилась на торжестве в восточном наряде, сообщает "Телепрограмма".

Добавим, что накануне 18-летие Саша Морозова снялась в эротической фотосессии. И считает, что в этом нет ничего зазорного. А вот приглашение сняться для обложки мужского журнала бы точно отвергла. "18 мне исполнилось лишь недавно, и я еще очень стесняюсь показывать свое тело. Кроме того, я считаю, что если так начать свое продвижение в профессии, то в дальнейшем по такому пути и пойдешь", - рассказала Саша "СтарХиту".

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