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Все думали, что этот парень уже давно мертв, но спустя пять лет после пропажи его нашли в джунглях Амазонки

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Гражданин Канады, который пропал без вести в 2012 году, был найден в джунглях Амазонки, пишет Daily Mail.

Семья Антона Пилипа потратила годы на поиски молодого человека, который страдает от шизофрении, пишет Gazeta.ru.

Его впервые заметил бразильский полицейский, обратив внимание на молодого человека с босыми ногами, в грязной одежде и без документов.

Пилип прошел через 10 стран — из Канады в США, Мексику, Гватемалу, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Венесуэлу, Аргентину и Бразилию — без документов.

По словам молодого человека, у него была миссия добраться до Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе в Аргентине.

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