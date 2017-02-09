Эвелина Бледанс разместила в своем микроблоге снимок, который не на шутку удивил ее поклонников. Она предстала перед подписчиками со светлыми волосами. Актриса призналась, что нарастила свои новые волосы. Некоторым пользователям Сети понравилась смена имиджа телеведущей, а другие же заявили, что брюнеткой ей было лучше.
Фото: Эвелина Бледанс резко сменила имидж
10. Февраль 2017 12:35
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Известная российская актриса Эвелина Бледанс долгое время не изменяла себе и всегда предпочитала красить волосы в темные оттенки. Но недавно она шокировала своих поклонников, превратившись из жгучей брюнетки в блондинку.