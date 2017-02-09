Фото: Эвелина Бледанс резко сменила имидж

Эвелина Бледанс разместила в своем микроблоге снимок, который не на шутку удивил ее поклонников. Она предстала перед подписчиками со светлыми волосами. Актриса призналась, что нарастила свои новые волосы. Некоторым пользователям Сети понравилась смена имиджа телеведущей, а другие же заявили, что брюнеткой ей было лучше.

A photo posted by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 9, 2017 at 4:54am PST