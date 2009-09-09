Жена вернулась домой и обнаружила две пары ног, торчащих из-под одеяла. Но на кухне ее ожидал сюрприз...

Вернувшись с работы раньше времени, жена зашла в спальню и увидела 2 пары ног, торчащих из-под одеяла. Для женщины это был настоящий шок, ведь до этого никаких проблем в отношениях с любимым у нее не было, пишет Ofigenno.com.

Однако она не растерялась!

Взяв биту, которая стояла рядом, она принялась изо всей силы бить по изменнику и его любовнице.

Расправившись с неверным, она пошла на кухню, чтобы выпить и снять стресс. И каково же было ее удивление, когда на кухне она обнаружила своего мужа!

«Привет, дорогая! Твои родители решили сделать сюрприз и приехали без предупреждения. Я позволил им остаться в нашей спальне...»

Тут-то женщина и поняла, что немного погорячилась...

Как тебе такое неожиданное завершение истории? Бывает в жизни такие моменты, когда нужно не руководствоваться эмоциями и делать поспешные выводы, а до конца выяснить ситуацию. Иначе последствия, как видишь, могут быть самыми разными.