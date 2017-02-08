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Счастливые находки: десять вещей, которые приносят удачу

Limon.ee
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В жизни мы постоянно сталкиваемся с потерянными вещами. Некоторые из них являются крайне удачными находками, способными принести новому владельцу счастье, передает Dailyhoro.

Каждому из нас с детства внушали, что чужое брать нехорошо. Многим известна фраза «сколько найдешь, столько и потеряешь», поэтому к найденным вещам стоит относиться с осторожностью и не подбирать всякий предмет, встреченный на пути.

Есть вещи, заряженные отрицательной энергетикой. К ним относятся булавки, нательные крестики, а также многие другие вещицы, лежащие на перекрестках дорог.

Наши предки считали, что находки — это знаки свыше, которые предупреждают, подсказывают и наталкивают на определенные мысли. Как же не пройти мимо своей удачи и какие вещи приносят счастье?

Подкова

Железная подкова, найденная вами, является символом удачи и денежного благополучия. Показать дорогу своей удаче вы можете, забрав подкову с собой и прибив ее к двери. Этот ритуал имеет глубокие корни, ведь в старину лошадь мог позволить себе только богатый человек. Нашедший подкову считался счастливчиком, ведь богатые часто украшали подковы своих скакунов самоцветами.

Икона

Такая находка означает, что высшие силы оберегают и охраняют человека, наткнувшегося случайно на икону. Перед тем, как поднять ценность, произнесите: «Господи, благослови».

Этот знак судьбы сулит удачу во всех начинаниях. Однако стоит помнить, что без искренней веры в жизни мало что изменится. Икону стоит отнести в церковь и освятить, и только после этого ее можно нести в дом.

Исправные часы

Найти целые идущие часы — к началу нового и благоприятного периода в жизни. Также считается, что это своеобразное предупреждение свыше. Такая находка заставляет задуматься о том, что время неизбежно идет вперед и не станет ждать отстающих. Стоит поторопиться и вспомнить об отложенных ранее делах и выполнить все обещания, чтобы дальнейшая жизнь была удачной и приносила только радость.

Носить часы не стоит, а вот попытаться найти владельца можно. Наивысшей удачей будет, если вам удастся вернуть потерянную вещь хозяину.

Ключ

Считается, что ключ служит оберегом дома от злых духов и намерений. Чем старее ваша находка, тем активнее она будет отдавать энергию на защиту дома. Найденный ключ стоит положить под порогом и произнести: «Как собака не лает, как замок не закрывает, но дом стережет и зло отгоняет».

По поверьям, найденный ключ сулит благополучный переезд или обретение нового жилья, а также удачную сделку при покупке или продаже квартиры.

Пуговица

Нашедший пуговицу в скором времени получит приятные известия. Чем больше в ней дырочек, тем больше удачи принесет неожиданная находка. Счастливый обладатель может сделать из нее талисман, охраняющий от сглаза.

Достаточно продеть в отверстия красную нить и завязать узлом, чтобы пуговица не соскользнула. Такой талисман носят с собой и скрывают от чужих глаз.

Кольцо

Для молодой девушки кольцо означает приятные любовные новости. Это может быть скорое замужество, признание в любви или долгожданная судьбоносная встреча. Однако остальным стоит остерегаться такой находки — считается, что найденное кольцо способно разрушить устоявшийся семейный уклад, а также поссорить близких родственников. Никому не стоит носить случайно найденные украшения. Их поднимают с помощью носового платка или салфетки и возвращают хозяину.

В случае, если вы не планируете искать владельца, сплюньте через левое плечо и пройдите мимо.

Неразменная монета

Приятной находкой будет старая гнутая монета. Чем старше денежка, тем больше она приносит удачи. Неразменной она называется потому, что на нее ничего нельзя купить. Такая вещь служит отличным денежным талисманом и привлекает финансовое благополучие своему хозяину.

Перчатки

Встретить на своем пути пару перчаток — к приятному знакомству. Если они кожаные, такая находка сулит крепкие деловые отношения и удачу в деньгах. Если одинокая девушка наткнется на мужскую перчатку — это предвестие судьбоносной встречи с противоположным полом. Ни в коем случае не забирайте чужую вещь себе. Оставьте на месте или аккуратно повесьте повыше — возможно, хозяин найдет свою пропажу.

Лепестки сирени

Сирень, как и клевер, приносит удачу. Если вам попался на глаза цветочек не с четырьмя, а с пятью или более лепестками — смело загадывайте заветное желание, а потом съешьте счастливое соцветие. А еще из таких цветочков получаются прекрасные талисманы удачи. Засушите цветок или несколько, сложите в маленькую колбочку и носите с собой.

Божья коровка

Встреченная божья коровка тоже сулит удачу. Многие народы считают ее жительницей небес, которая изредка спускается на землю и передает Божью волю. Супружеской паре, не имеющей детей, встреча с этим жучком сулит пополнение семейства.

Божью коровку стоит осторожно взять в руку, прошептать свое желание и отпустить. Если она полетела далеко — желание услышано и скоро сбудется.

В случае, если приземлилась неподалеку, вам стоит немного подождать. Будьте внимательны к знакам судьбы и постарайтесь проявить благоразумие при встрече с чужими потерянными вещами. Не каждая приносит счастье и удачу. Мы желаем вам только счастливых находок и исполнения всех желаний!

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