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«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой1

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Музыкальный конкурс "Евровидение-2017", который организует Украина, снова оказался под угрозой срыва. Власти страны отменили продажу билетов на мероприятие.

По словам генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Павла Грицака, такое решение принял Антимонопольный комитет. Ранее ведомство отменило результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов.  

"Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше", – заявил Грицак. НСТУ обсуждает этот вопрос с Европейским вещательным союзом, передает УНИАН.  

Грицак выразил надежду на то, что билеты появятся в текущем месяце: "Стоит отметить, что в прошлые годы были разные даты начала продажи билетов на конкурс, это происходило и в марте (12 марта – в 2012 году, 16 марта – в 2009-м)". 

Впрочем, Запад смотрит на происходящее не так оптимистично. Исполнительный продюсер конкурса Йон Ола Санд подчеркнул, что разочарован этой заминкой, передает ТАСС

Старт реализации билетов был запланирован на 6 февраля. Победителем тендера объявили компанию Concert, но другие участники торгов обжаловали это решение.  Напомним, что музыкальный конкурс уже находился под угрозой срыва. Сначала Киев не мог выбрать город, где пройдет "Евровидение", а затем и концертную площадку. 

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