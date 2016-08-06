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Что должен сделать каждый одинокий человек в День Святого Валентина: девять пунктов

Limon.ee
Limon.ee
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Февраль — это месяц, полный любви, радости и всех красно-розовых штучек. И если для пар это счастливое время, наполненное цветами и шоколадом, то одиноким людям приходится все это выдерживать… целый месяц.

Одни говорят, что им все равно, но в глубине души задевает. Другие откровенно страдают от одиночества на фоне влюбленных парочек, пишет Soulpost.ru.

Но все одинокие люди в это 14 февраля могут сделать намного больше для себя:

1. Поймите, что с вами все в порядке.

Хватит задаваться вопросами: «Что со мной не так?» или «Я так и буду всю жизнь одна?!». Что бы вам ни шептал голос сомнения, игнорируйте его. Первый шаг к тому, чтобы радоваться дню — это понять, что с вами все в порядке. Ваше время любви еще впереди.

2. Сторонитесь соцсетей.

Вы уже видели все эти фотографии с букетами роз и романтическими ужинами, так зачем бередить себе душу? Такие посты лишь подольют масла в огонь вашего негатива в этот день. Не заходите в соцсети 14 февраля и на следующий день не листайте ленту новостей.

3. Преобразитесь.

Сделайте долгожданные перемены в вашем образе: сделайте стрижку, покраску, маникюр, проведите целый день в спа-салоне, релаксируйте и забудьте о всех беспокойствах!

4. Помогайте другим.

Лучший способ забыть о своих проблемах и отвлечься — это посвятить свое время тому, кто в нужде. И это прекрасный способ провести 14 февраля! Можно съездить в приют для собак и помочь там, а может и взять кого-то себе, можно разослать «валентинки» в дом престарелых, детские больницы — тем, кто чувствует себе еще более одиноко, чем вы. Это изменит не только ваш День Св.Валентина, но и вашу жизнь.

5. Балуйте себя.

Купите любимый десерт, посмотрите любимый фильм, побалуйте себя тем, чем хотите, потому что вы это заслужили. Покажите своему телу, как вы его любите. Раскошельтесь себе на подарок, наконец!

6. Празднуйте свое одиночество.

Соберите всех своих холостых друзей и отметьте этот день. Ничто не может быть лучше, чем люди, которые понимают, что ты чувствуешь.

7. Ловите момент.

Вместо того, чтобы сидеть дома и страдать, попробуйте что-то новое и может даже экстремальное. Это идеальные день, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Кто знает, может вы найдете новое увлечение!

8. Ставьте цели.

Найдите время, чтобы переосмыслить свою жизнь. Если вы не довольны ею, подумайте, что можно изменить. Ставьте конкретные цели, планируйте, избавляйтесь от плохих привычек, плохих людей, идите за своей мечтой.

9. Выражайте свою любовь.

Ведь это день не только романтической любви. Не забывайте о своих родных и друзьях: эти люди показали вам настоящую любовь, которая не проходит.

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