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Внимание, розыгрыш ко Дню друга! Не упустите возможность порадовать близких конфетами Raffaello!

Limon.ee
Limon.ee
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В преддверии Дня друга мы разыгрываем романтические подарки, которые помогут вам выразить ваши самые искренние чувства! 

Целых пять коробок Raffaello в форме сердца дожидаются своих счастливых обладателей в редакции нашего портала!

Подарочная коробка конфет Raffaello, на которой вы также сможете написать имя близкого вам человека, может стать вашей, если вы:

- Подарите отметку LIKE (НРАВИТСЯ) сообществу LIMON в Facebook или убедитесь, что вы точно на нас подписаны;

- Поделитесь этой публикацией со своими друзьями, иначе вы не сможете в случае победы получить приз, и он достанется тому, кто публикацией поделился;

- Напишете в комментариях к этому сообщению имя друга/подруги или своей второй половинки!

Ждите результатов конкурса. Имена ПЯТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ мы объявим в понедельник, 13 февраля. Соблюдение всех условий игры внимательно проверяется работниками портала Limon.ee. Удачи в розыгрыше!

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