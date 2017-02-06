Внимание, розыгрыш ко Дню друга! Не упустите возможность порадовать близких конфетами Raffaello!

Целых пять коробок Raffaello в форме сердца дожидаются своих счастливых обладателей в редакции нашего портала!

Подарочная коробка конфет Raffaello, на которой вы также сможете написать имя близкого вам человека, может стать вашей, если вы:

- Подарите отметку LIKE (НРАВИТСЯ) сообществу LIMON в Facebook или убедитесь, что вы точно на нас подписаны;

- Поделитесь этой публикацией со своими друзьями, иначе вы не сможете в случае победы получить приз, и он достанется тому, кто публикацией поделился;

- Напишете в комментариях к этому сообщению имя друга/подруги или своей второй половинки!

Ждите результатов конкурса. Имена ПЯТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ мы объявим в понедельник, 13 февраля. Соблюдение всех условий игры внимательно проверяется работниками портала Limon.ee. Удачи в розыгрыше!