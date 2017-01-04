Дочь Юлии Высоцкой снова впала в кому

Родители девочки, режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая, стараются не комментировать состояние здоровья своей дочери, однако иногда информация о нем просачивается в СМИ.

Недавно сообщалось, что Машу отключили от аппарата искусственного дыхания, она стала реагировать на внешние раздражители. Однако некоторое время спустя Юлия Высоцкая заявила, что у ее дочери перестали появляться моменты просветления и сейчас неизвестно, где она находиться в своем сознании.

Напомним, что в 2013 году вместе с отцом Андреем Кончаловским девочка попала в аварию и сильно травмировала голову, из-за чего впала в кому.