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Дочь Юлии Высоцкой снова впала в кому

Limon.ee
Limon.ee
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Стало известно, что дочь известной ведущей Юлии Высоцкой Мария снова впала в кому. 

Родители девочки, режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая, стараются не комментировать состояние здоровья своей дочери, однако иногда информация о нем просачивается в СМИ.

Недавно сообщалось, что Машу отключили от аппарата искусственного дыхания, она стала реагировать на внешние раздражители. Однако некоторое время спустя Юлия Высоцкая заявила, что у ее дочери перестали появляться моменты просветления и сейчас неизвестно, где она находиться в своем сознании.

Напомним, что в 2013 году вместе с отцом Андреем Кончаловским девочка попала в аварию и сильно травмировала голову, из-за чего впала в кому.  

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