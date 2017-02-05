Мелания Трамп оказалась в центре громкого скандала из-за новой фотосессии

Кадр сопровождает следующий комментарий: «Мелания собирается рассказать, сможет ли она стать новой Джеки Кеннеди».

Обложка Vanity Fair. Фото: Scanpix/AFP

Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали обложку мексиканского Vanity Fair, выпущенного во время ужесточения миграционной политики и строительства стены между США и Мексикой.

Представители глянцевого издания в ответ на критику отметили в своем заявлении СМИ, что вся съемка с первой леди США была задумана как ироничный ответ недоброжелателям, обвиняющим первую леди в пристрастии к чрезмерной роскоши, порой граничащей с безвкусицей.