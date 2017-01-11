Не надо стесняться: шесть видов секса, которые мужчины тайно ненавидят

Стоя в душе

Когда дело доходит до сексуальных позиций, парням нравится простота. Любая из проверенных поз получит больше одобрения, чем эта, потому что часто между партнерами существует разница в возрасте, что делает секс неловким. Секс, стоя в душе, усложняется скольжением, случайным заглатыванием воды или замерзанием пятой точки, на которую не попадает горячая вода.

Боковой спунинг

Спунинг предполагает тяжелую работу для партнера, потому что вращение со стороны девушки практически отсутствует, то есть от него зависит 100% успеха. Вы можете подумать, что эта тесная поза повышает интимность, но, на самом деле, это изнуряющий труд. Во время бокового спунинга не только тяжело добиться вращения, но и добраться до влагалища, что приносит больше разочарования, чем удовольствия.

Слишком много ласк

Вы читали какую-то статью в Интернете по поводу «психического коитуса»? Что происходит в Интернете остается в Интернете. Ускорить прелюдию — все, что вам нужно, пока дело не дойдет до сексуальных позиций. Парни хотят реального секса.

Съедобный секс

Не стоит склонять мужчину к насаживанию на его член пончика. Он не против разнообразия, но ерзать на колючих крошках – выше его сил. Кроме того, ваша фигура будет стройнее. Так что меньше перекусов – больше дела.

Миссионерская позиция

Конечно, миссионерская поза популярна, но она взваливает всю работу на плечи парня. Он любит смотреть на вас во время секса, но поддерживать собственный вес тела, пытаясь доставить вам и себе удовольствие – задача не из легких. Вряд ли эта позиция будет в числе его любимых.

Анальный секс

Что сексуально в анальном сексе, так это табу. Парни любят делать то, что неправильно. Тем не менее, анальный секс требует много терпения и лубриканта, плюс он включает в себя различные конфузы – он непроизвольного выпускания газов до фекалий на мужском достоинстве.