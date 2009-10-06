Ушел из жизни президент фестиваля «Золотая Маска» Георгий Тараторкин

Георгий Тараторкин умер на 73-м году жизни. Буквально недавно артист отметил свой день рождения, но спустя три недели после этого события он скончался. Прискорбную новость сообщили в театре Моссовета, в стенах которого началась творческая деятельность актера. Артист получил приглашение на работу в 1974 году, после того как сыграл яркую роль в кино. В 1969 году на экраны вышла картина «Преступление и наказание», сюжет которой был основан на одноименном романе Ф. Достоевского. Образ Раскольникова воплотил двадцатипятилетний Тараторкин, который удивил зрителей блестящей игрой.

Сорок лет творческий деятельности в стенах Моссовета прочно закрепили имя Тараторкина в числе лучших актеров. Мужчина боролся с тяжелым заболеванием, но не смог вылечиться. По словам представителя театра Моссовета, прощание должно состояться в понедельник, 6 февраля, а место погребения будет объявлено позднее. Все ценители творчества артиста смогут приехать и почтить его память.

Очевидно, что для многих коллег и близких Тараторкина эта трагедия стала настоящим ударом, несмотря на то, что болезнь очень долгое время не отпускала мужчину, лишив его возможности вернуться на любимую сцену и сыграть отрепетированные роли. На счету актера десятки работ в театре и кино. Безусловно, большая часть жизни Георгия Георгиевича прошла за пределами камер под прожекторами Моссовета, однако поклонники все равно не забудут того Раскольникова.

Напомним, что звание народного артиста РСФСР Георгий Тараторкин получил еще в 1984 году. Вскоре он стал секретарем союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска». Активность актера вне стен театра, так или иначе, вызывала уважение со стороны партнеров по сцене. Мужчина проводил многочисленные благотворительные концерты, устраивал открытые семинары и делился собственным опытом.

Некоторым телезрителям Георгий Тараторкин запомнился по ролям в сериалах. Среди наиболее популярных работ стоит отметить «Спас под березами», «Хроника любви и смерти», «Шахматист», а также «Не родись красивой». В 2013 году артист принял участие в съемках восьмисерийного шпионского сериала «С чего начинается Родина» у режиссера Рауфа Кубаева, сыграв разведчика Дмитриева.

Актер был женат на актрисе и писательнице Екатерине Марковой. Они познакомились еще во время работы над «Преступлением и наказанием». С тех пор они были неразлучны. У супругов есть сын Филипп и дочь Анна. Наследник окончил духовную академию и является православным священником. Дочь пошла по родительским стопам и решила стать актрисой. Дети успели подарить Георгию Георгиевичу и Екатерине Георгиевне троих внуков – Никиту, Федора и Михаила.