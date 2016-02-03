Родных Жанны Фриске ждут в суде

В Перовском суде Москвы рассматривается дело о миллионах, собранных в 2014 году на лечение Жанны Фриске. 2 февраля стало известно, что суд привлек родителей и трехлетнего сына Жанны Фриске к рассмотрению иска благотворительной организации «Русфонд» о судьбе денег. «В качестве ответчиков суд привлек Ольгу и Владимира Фриске, а также несовершеннолетнего сына в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева», — сообщили «РИА Новости» в суде, пишет Eg.ru.

На заседание суда, назначенное на 2 февраля, семья Жанны Фриске не явилась. Отец певицы Владимир Копылов заявил, что он не знал о назначенном заседании, сообщает НТВ. По мнению близких певицы, судебного разбирательства как такового в принципе быть не должно. По их словам, они уже предоставляли медицинские счета. Однако как уверяют в «Русфонде», был получен отчет лишь о четырех из 25 пожертвованных на лечение певицы миллионов, причем сами родственники Жанны неоднократно заявляли, что готовы предъявить оставшиеся, но только после того, как благотворительная организация предоставит отчеты о пожертвованиях. Как заявил адвокат Иван Шиенок, средства в сумме, превышающей 20 миллионов рублей, были обналичены одним из наследников Жанны Фриске по доверенности. По его словам, это произошло за несколько дней до смерти певицы.

Спор из-за денег, собранных на лечение Жанны Фриске, продолжается около года. Певица скончалась в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга. Следующее заседание суда состоится 21 февраля. На нем истцы ожидают увидеть семью Жанны.