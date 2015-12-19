От Календы до Горского: как выглядели популярные радиоведущие в начале своей карьеры! (ГАЛЕРЕЯ)

Карьера этих популярных ведущих на радио начиналась еще в девяностых. Таких старых фотографий у нас нет, а вот снимки начала двухтысячных нам удалось отыскать. Уверены, что в Google вы их не найдете! Поэтому, давайте все вместе посмотрим, как выглядели популярные радиоведущие 10-15 лет назад. Выбрали тех, чьи имена у всех на слуху уже много лет подряд. От Юлии Календы до Бориса Горского.
Смотрите фотоподборку и делитесь с друзьями! Вот это да!
Юлия Календа
Юлия Календа / limon.ee
Владимир Бань
Владимир Бань / limon.ee
Владимир Бань / limon.ee
Борис Горский
Борис Горский / limon.ee
Борис Горский / limon.ee
Алексей Исаченко
Алексей Исаченко / limon.ee
Алексей Исаченко / limon.ee
Илья Нартов
Илья Нартов / limon.ee
Максим Милованов
Максим Милованов / limon.ee
Максим Милованов / limon.ee