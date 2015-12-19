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Этих архивных фото даже в Google не найдешь!

От Календы до Горского: как выглядели популярные радиоведущие в начале своей карьеры! (ГАЛЕРЕЯ)

Limon.ee
Limon.ee
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Редакции портала Limon.ee через свои секретные каналы удалось найти архивные фотографии популярных радиоведущих, которые до сих пор радуют сотни тысяч жителей Эстонии своими приятными голосами, хорошим настроением и шутками.

Карьера этих популярных ведущих на радио начиналась еще в девяностых. Таких старых фотографий у нас нет, а вот снимки начала двухтысячных нам удалось отыскать. Уверены, что в Google вы их не найдете! Поэтому, давайте все вместе посмотрим, как выглядели популярные радиоведущие 10-15 лет назад. Выбрали тех, чьи имена у всех на слуху уже много лет подряд. От Юлии Календы до Бориса Горского.

Смотрите фотоподборку и делитесь с друзьями! Вот это да!

Юлия Календа

Юлия Календа / limon.ee

Владимир Бань

Владимир Бань / limon.ee

Владимир Бань / limon.ee

Борис Горский

Борис Горский / limon.ee

Борис Горский / limon.ee

Алексей Исаченко

Алексей Исаченко / limon.ee

Алексей Исаченко / limon.ee

Илья Нартов

Илья Нартов / limon.ee

Максим Милованов

Максим Милованов / limon.ee

Максим Милованов / limon.ee

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