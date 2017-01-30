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Фото: Анита Цой очаровала поклонников лицом без макияжа

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Российская певица Анита Цой тщательно ухаживает за своей внешностью. Женщина продемонстрировала естественную красоту, пишет Неформат.

На своей странице в микроблоге Анита разместила необычное фото, на котором она запечатлена без косметики. Стоит отметить, что женщина на свои 45 лет выглядит очень молодо.

Поклонники засыпали певицу хвалебными комментариями. Смотрите фото!

A photo posted by Anita Tsoy (@anitatsoy) on

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