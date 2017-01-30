Фото: Анита Цой очаровала поклонников лицом без макияжа

На своей странице в микроблоге Анита разместила необычное фото, на котором она запечатлена без косметики. Стоит отметить, что женщина на свои 45 лет выглядит очень молодо.
Поклонники засыпали певицу хвалебными комментариями. Смотрите фото!
Российская певица Анита Цой тщательно ухаживает за своей внешностью. Женщина продемонстрировала естественную красоту, пишет Неформат.
На своей странице в микроблоге Анита разместила необычное фото, на котором она запечатлена без косметики. Стоит отметить, что женщина на свои 45 лет выглядит очень молодо.
Поклонники засыпали певицу хвалебными комментариями. Смотрите фото!
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Этих архивных фото даже в Google не найдешь!
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