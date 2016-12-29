Ты даже представить не можешь, как мужчины убивают своих жен

1. Нехватка внимания

Внимание для женщины — это ее воздух, ее пища. Даже если у вас был тяжелый день, ничего не мешает обнять жену и просто так поцеловать. Если нет сил сказать о том, какая она у вас хорошая и как сильно вы ее любите. Этого нет? Она решает, что она вам не нужна. Ей все равно, что вы так думаете. Нет действий по отношению к ней, проявляющих ваше отношение, значит, нож уже брошен, Marketium.ru.

2. Нехватка похвалы

Женщины хвалят мужей, зная, насколько для них это важно. Но и им тоже нужна похвала. За вкусные котлеты, за то, что она успела проскочить с ребенком из музыкальной школы до часа пик, за то, что она умная, мудрая, любящая, хороша в постели или просто замечательная жена.

3. Нехватка романтики

Помните, как это было в начале? Цветы, какие-то песни под гитару, маленькие сюрпризы, ожидание под подъездом. На эту тему вспоминается анекдот:

Решили дед и бабка вспомнить своё первое свидание, как в молодости, встретиться.

Ну, дед вырядился, цветочков сорвал, стоит в условленном месте. Час стоит на морозе, два стоит, три стоит — бабка не пришла. Наконец замерз до костей, заходит в дом, а жена красная от тепла сидит на печи. Дед орёт: “Ты чего не пришла?” А бабка, улыбаясь, говорит: “А меня мамка не пустила”.

Такие вещи подпитывают женщину, они наполняют ее энергией и заставляют верить в то, что ваши отношения живы. От романтики женщины расцветают. Не давайте рутине заесть вас ни через 5, ни через 15, ни через 30 лет.

4. Много критики

Критика бывает конструктивная и деструктивная. Так вот, даже большое количество справедливой критики тоже влияет на женщину разрушительно. Подозреваю, что на ранних стадиях отношений вы так к ней не придирались. Знаете, что ваша критика сделает? Нет, лучше стать не поможет. Она уничтожит здоровую самооценку вашей жены, а вас превратит в тирана. И это уже нож в спину!

5. Сравнение

Скажите честно, вам понравится, если ваша жена начнет сравнивать вас с другими мужчинами? Скажет, что у ее начальника фигура получше, а сосед Костя на все руки мастер, не то, что вы. Не думаю, что вы будете в восторге. Сравнивая жену с другими женщинами, вы говорите: “Ты явно так себе на их фоне. Они мне нравятся больше, чем ты”. Это же просто выстрел в голову для вашей любви, семьи и отношений. Может, вы и не специально обронили такую фразу, но она может ранить на всю жизнь.

И главное! Любовь — это боязнь обидеть, сказать худое слово, унизить любимого человека. А если создавать семью не ради любви, то ради чего это все?