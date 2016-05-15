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Соцсети подняли на смех эмблему украинского «Евровидения-2017» (фото)

Limon.ee
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Российские интернет-пользователи высмеяли эмблему и слоган песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет на Украине. Ожерелье из бусин на логотипе сравнили с ошейником, круассаном, косой Юлии Тимошенко и многими другими предметами, передают Dni.ru.

Логотип высмеяли, поскольку национальное украинское ожерелье вызвало у людей совершенно разные ассоциации. В Сети разразилась целая дискуссия по поводу того, на что похожа эмблема одного из самых популярных в мире конкурсов. 

Фото/ eurovision.tv

"Это ожерелье или круассан?", "Колбасное кольцо?", "Праздновать разнообразие – хороший лозунг для гей-парада, но не для конкурса песни…", "Она похожа на ошейник", – комментируют пользователи социальных сетей эмблему предстоящего конкурса.

У некоторых граждан логотип "Евровидения-2017" вызвал и вовсе суицидальные мысли. "На этих бусах можно только повеситься", "Я, пожалуй, повешусь на этом логе", "Ну как можно было додуматься до такой фигни, как бусы на символе?????????", - возмущаются пользователи интернета, отмечая свои сообщения хэштегами #евровидение2017 #eurovision2017.

Напомним, слоганом песенного конкурса станет выражение Celebrate diversity, что означает "Празднуем разнообразие". Многие уже отметили, что черно-красное ожерелье прекрасно дополняет столь лаконичный лозунг, ведь каждая из жемчужин украшения является оригинальной.

Как мы уже писали ранее, исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд рассказал СМИ, что слоган Celebrate diversity символизирует собой объединение всех европейцев, а также уважение тех качеств, которые делают нас отличными друг от друга. "Всех нас объединит хорошая музыка", – добавил он.

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