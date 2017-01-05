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Станислав Садальский высмеял Юлию Высоцкую

Limon.ee
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Актер Станислав Садальский нелестно высказался об актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой. Ему пришлось не по душе, что Высоцкая получила "Золотого орла", пишет Дни.ру.

"В кино "Рай" Юлю не видел, но на НТВ бачил не раз, у очаровательной поварихи Высоцкой специфический вкус, где обязательно должны быть смешаны лук, перец, соль и сахар, ананас, сладкое, горькое и солёное вместе", – написал Садальский на своей странице в социальной сети (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Вручение национальной кинематографической премии "Золотой орел" состоялось накануне. Лучшей актрисой 2016 года была признана Юлия Высоцкая за роль в фильме Андрея Кончаловского "Рай".

Кроме того, черно-белая  картина Кончаловского стала Лучшим игровым фильмом года. Лента "Рай" рассказывает о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны. Действие разворачивается преимущественно в немецком концлагере.

Однако Садальский поставил под сомнение беспристрастность премии. "Всем сестрам – по серьгам, всем братьям – по орлам! Кто бы сомневался... 2016 – лучший фильм у премии Михалкова – фильм Михалкова младшего -"Солнечный удар". 2017 – лучший фильм у премии Михалкова – фильм Михалкова старшего -"Рай". Знатный междусобойчик получается)))) И я Никиту понимаю..., а вы?", – продолжил рассуждать актер.

Припомнил Станислав Садальский и идею Михалкова и Кончаловского создать конкуренцию McDonald’s. Деятели культуры, перед тем как реализовать собственный проект и открыть отечественный аналог популярных западных фастфуд-сетей, решили заручиться поддержкой государства. Они написали письмо Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в создании национальной сети общественного питания – кафе-кулинарии "Едим дома!"

"В позапрошлом году ее муж (Юлии Высоцкой – прим.ред.) - режиссер Андрей Кончаловский и его брат Никита Михалков попросили почти миллиард рублей, на создание своих столовых-бистро, у президента Владимира Путина. Из этой затеи (пока) ничего не вышло", – отметил Садальский.

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