Названы два самых злых и опасных знака Зодиака. А вы не входите в их число?

Овен

Овном управляет энергичный и импульсивный Марс. Когда у Овна хорошее настроение, то он потрясающий товарищ и друг. С ним всегда весело, он легок на подъем, готов помочь в любой ситуации.

Но если у Овна плохое настроение, то держитесь! На вас обрушится мощнейшая огненная буря. А уж если разозлите его вы…

Со вспыльчивыми и упрямыми Овнами сложно договориться. Они редко прислушиваются к логическим доводам оппонента. Мужчины-Овны же и вовсе считают, что многие вопросы можно решить только кулаками.

Скорпион

Скорпионом также управляет Марс. В спокойном состоянии он спокоен как удав. Некоторые даже думают, что Скорпионы наивны.

Но не все догадываются, что маска спокойствия очень часто скрывает просто бурю сильных эмоций. Принадлежность к водной стихии указывает на чувствительность натуры.

Скорпион редко выставляет чувства напоказ, предпочитает держать их в себе. Но если исчерпать его терпение, то на вас обрушится гнев невероятной силы. В эти моменты Скорпион жесток и очень зол.

Только выплеснув все свои эмоции, Скорпион снова становится мягким и пушистым. С этим сталкивается каждый Скорпион.