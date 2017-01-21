Сейчас Слава находится в отпуске на Мальдивах вместе с мужем Анатолием и дочерью Антониной. Она призналась, что поддалась искушению и перестала следить фигурой. Она набрала целых пять килограммов. Но Слава не сильно расстроена. Она призналась, что чувствует себя прекрасно, объедаясь вкусностями, пока все худеют. Однако подписчики певицы отметили, что лишние килограммы на ее фигуре совсем незаметны, пишут 7d.org.ua.
Смотри: певица Слава на Мальдивах сильно поправилась
22. Январь 2017 17:17
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Накануне певица Слава выложила снимок в своем микроблоге, который весьма удивил ее подписчиков. Всегда следящая за своей фигурой артистка сильно располнела.