Смотри: певица Слава на Мальдивах сильно поправилась

Сейчас Слава находится в отпуске на Мальдивах вместе с мужем Анатолием и дочерью Антониной. Она призналась, что поддалась искушению и перестала следить фигурой. Она набрала целых пять килограммов. Но Слава не сильно расстроена. Она призналась, что чувствует себя прекрасно, объедаясь вкусностями, пока все худеют. Однако подписчики певицы отметили, что лишние килограммы на ее фигуре совсем незаметны, пишут 7d.org.ua.

A photo posted by SLAVA (@nastya_slava) on Jan 20, 2017 at 11:06pm PST