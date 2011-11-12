У бывшей солистки «ВИА Гры» отказали ноги

Участница самого первого состава группы "ВИА Гра", та самая "черненькая" Надежда Грановская пообщалась с Лерой Кудрявцевой в ее передаче "Секрет на миллион". Очередной выпуск передачи выйдет в эфир только завтра, 21 января, однако ушлые журналисты умудрились узнать много интересного уже сейчас.

Так, Грановская рассказала, как в юности медики поставили ей страшный диагноз. Когда будущей певице сексуального трио было 17 лет, ей отказали ноги. Оказалось, Надежда страдала от нечеловеческих болей из-за межпозвоночной грыжи. И, несмотря на страдания, Грановская отказалась от операции в надежде, что справится сама.

Разумеется, Лера Кудрявцева не смогла не поднять вопроса о внушительном бюсте жгучей брюнетки. Поинтересовавшись, какой размер груди у Надежды, ведущая услышала в ответ смех. "О, Боже!.." – вздохнула Грановская, которой, по всей видимости, этот вопрос уже набил оскомину.

Впрочем, Кудрявцева не просто так спросила про знаменитые формы Грановской. Когда-то Надежда сказала, то ли в шутку, то ли всерьез, что в свое время ее в "ВИА Гру" взяли не из-за голосовых данных, а из-за физических, напоминает "Вокруг ТВ".

Отметим, что в этой передаче с Лерой Кудрявцевой уже пообщались экс-коллега Грановской Анна Седокова, актриса Елена Проклова, а также исполнители Дмитрий Маликов, Наташа Королева и Любовь Успенская.

Кстати, одна королева шансона набралась смелости и ответила на вопрос на миллион. Как призналась Успенская, когда ей было 16 лет, она сделала аборт.