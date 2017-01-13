Как презерватив может навредить вашему здоровью

Американский сексолог Ринад Минвалеев установил, что презерватив не только защищает от нежелательной беременности и инфекций, но может нанести серьезный вред здоровью, передает Ivona.

Как пояснил ученый, латкес мешает обмену мужских и женских гормонов: во время полового акта мужчина отдает женщине андрогены, а женщина взамен отдает эстрогены. Эти гормоны, по мнению Минвалеева, укрепляют стенки кровеносных сосудов.

При этом последствия недополучения гормонов женщиной могут быть куда печальней, нежели у мужчины. Из-за недополучения андрогенов женский организм начинает сам вырабатывать мужские гормоны, что может привести к активному росту волос на руках и ногах.

Помимо этого, шотландские и португальские исследователи не так давно провели серию тестирований и выяснили, что во время сексуального контакта с использованием презерватива оказывается негативное влияние на деятельность головного мозга партнеров. И, напротив, секс без презерватива способен улучшить деятельность мозга.

При этом презерватив считается одним из самых лучших средств защиты от хламидиоза, гонореи, СПИДа и нежелательной беременности. Как выход, врачи советуют заниматься сексом с единственным проверенным партнером.