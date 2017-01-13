Звезда «Лицей» Настя Макаревич в шоке от смерти своей молодой коллеги

"Видимо, это просто бытовой несчастный случай. Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка, – объяснил исполнитель. – Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце", – ранее сообщил нашему изданию друг покойной певец Прохор Шаляпин.

Dni дозвонились до Насти Макаревич – бессменной солистки, идейного вдохновителя, лица, а теперь еще и руководителя проекта, который теперь называется "Настя Макаревич и группа Лицей". "О том, что Жанны больше нет, я узнала из интернета, потом посыпались звонки от друзей и поклонников, – рассказала Настя. – Скажу честно, я в шоке от произошедшего, от такой нелепой смерти в таком молодом возрасте, не могу в это поверить. Жанна Роштакова работала с нами не так долго – всего несколько концертов. Было это лет 13 тому назад, когда я была беременна первым сыном. Мы пригласили ее в группу на замену. В ту пору у Жанны уже были какие-то собственные музыкальные проекты, своя творческая деятельность. Так вышло, что мы мало встречались, но Жанну я запомнила как талантливого, одухотворенного и яркого человека".