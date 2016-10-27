Как подготовиться к сексу в машине?

Обязательно надо хранить презервативы, в подлокотнике либо в аптечке. Лучше запастись этими изделиями заранее, чтобы не возникло ситуации, когда девушка откажет в сексе. Раздеваться в машине не очень удобно, поэтому стоит продумать вариант с одеждой, которая легче всего снимается. Девушкам лучше всего на этот случай подойдут рубашки и юбки, пишет Sex-news.ru.

Секс в машине возможен, если тонировка стекол позволяет скрыть ваши шалости от посторонних глаз. Избежать неловкой ситуации можно занимаясь сексом в гараже. Самой простой позой для такого секса будет поза наездницы. Девушке удобнее располагаться сверху и держаться за кресла. Мужчине будет приятно наблюдать за процессом и ласкать тело партнерши руками. Для того чтобы не пачкать салон, лучше иметь при себе влажные салфетки. Их также можно хранить в аптечке или бардачке. Внимание! Секс в машине во время движения не только травматичен, но и опасен. Лучше всего припарковаться на обочине или встать на парковку. Во многих странах существует запрет на занятие сексом в общественных местах и в автомобилях. Осторожность в экстремальном сексе не помешает.