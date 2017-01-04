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Водитель попавшего в аварию автомобиля оригинально встретил стражей порядка: в чем мать родила (видео)

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28-летний житель Витебска (Белоруссия), водитель автомобиля Ford Fiesta, не справился с управлением и вылетел на обочину, где частично снес павильон остановки общественного транспорта и врезался в столб. Об этом сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.

Видео с места происшествия опубликовал телеканал «360». Прибывших на место сотрудников ГАИ виновник ДТП по неизвестной причине встретил раздетым. Водитель задержан, по факту случившегося проводится проверка, пишет Lenta.ru.

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