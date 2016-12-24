Фото: Лолита Милявская решилась на пластическую операцию

Лолита рассказала: «Подобную процедуру я уже делала семь лет назад, в этой же клинике, у моего любимого хирурга Андрея Искорнева. И вот решилась снова, планово. По работе я постоянно меняю часовые пояса, недосыпаю, гримируюсь, от этого кожа устает, быстрее стареет... Лазерная шлифовка лица проходит под общим наркозом, длится около часа: во время нее полностью снимается верхний слой дермы. Для достижения эффекта достаточно одного сеанса. После процедуры долгое время лицо восстанавливается, поэтому не рекомендуется выходить на улицу от недели до трех, необходимо будет пройти еще ряд процедур. Я выбрала период, когда у меня не запланированы концерты, гастроли. Пластику, кстати, делать не собираюсь – Андрей сказал, что у меня прекрасная наследственность и очень тонкая кожа, поэтому мне это пока не нужно».

A photo posted by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Dec 24, 2016 at 7:58am PST