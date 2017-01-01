Актриса Елена Ксенофонтова рассталась с мужем

«Лена хотела, чтобы они официально стали мужем и женой, – говорит «СтарХиту» Светлана, подруга актрисы, – а Саша не воспринимал это желание всерьез. Она пыталась с ним обсудить, но услышав: «Давай поговорим о нашем будущем», он уходил от ответа. Начались ссоры и обиды. Александр старался их сгладить, дарил букеты роз, устраивал романтические ужины».

Но все это не помогло, Цветков и Ксенофонтова расстались. По словам подруги звезды сериалов, Елена собирается теперь жить ради себя и детей.

«Месяц назад я приезжала к Леночке в гости, – продолжает Светлана. – Она спрятала все Сашины фотографии и подарки, чтобы ничего не напоминало о прошлом. Он прекрасный отец, навещает дочь Софию, а если не получается приехать, звонит, спрашивает о ней. Софи пока не знает, что родители расстались. Думает, что папа очень занят. Хорошо, что у Лены просто нет времени на расстройства – работа в театре, кино, подготовка к открытию выставки авторских елочных украшений и кукол в январе. Держится, говорит, что теперь хочет пожить для себя и детей».