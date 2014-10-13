Врачи борются за жизнь российского режиссера, который пострадал в Таиланде

Стало известно о ЧП, которое случилось с режиссером Федором Кудряшовым. Мужчина плавал в море с маской в районе пляжа, и его сбил гидроцикл. Первым заметил исчезновение отца его сын. Супруга режиссера - художница театра "Новая опера" Этель Иошпа, лично помогала вытащить его из воды, пишут argumentiru.com.

Сейчас Кудряшов находится в коме. Врачи выяснили, что он получил черепно-мозговую травму. Ему сделали операцию по вскрытию черепа для удаления гематомы. Операция шла больше четырех часов, передает Life.ru.

Семье нужна финансовая помощь, потому что страховка турфирмы могла оплатить только три дня в больнице, а пострадавшему россиянину необходима еще одна операция и лечение, прежде чем семья сможет вылететь домой.