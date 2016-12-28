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Смотрите новый образ в дерзкой фотосессии!

Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть

Светлана Карабут
Светлана Карабут

Эпатажная солистка LIZ project Луиза Валентович долгое время жила по принципу «не нравится – не смотрите»! 

Певицу ничуть не смущали десятки лишних килограммов. Луиза не раз заявляла в СМИ, что ее не прельщают пресловутые 90-60-90, быть пышкой ее полностью устраивает и она не собирается ничего менять в своей фигуре. Счастье – это состояние души, которое совершенно не зависит от цифр на весах, была уверена Луиза.

Что же случилось?! В последнее время солистка LIZ project буквально тает на глазах, а вместе с тем и хорошеет! И хотя пока результаты похудения еще сложно назвать ошеломительными, для Луизы они ценны: свое новое тело она решила продемонстрировать в откровенной фотосессии. Уж, чем-чем, а комплексами Валентович никогда не страдала. Продолжает эпатировать и теперь! Кстати, сегодня у Луизы день рождения, и мы решили задать ей несколько вопросов.

– Луиза, раньше во всеуслышание вы заявляли, что вам нравится быть пышкой, что же изменилось теперь?

– Я пересмотрела свои взгляды на жизнь. Здоровье стало ухудшаться, повысилось давление, появилась сильная одышка. Мне стало тяжело с моим весом, и я просто пожалела себя. Я вообще считаю, что здоровье превыше всего, тем более, что в наше время оно много денег стоит.

– Какой теперь вы видите свою фигуру мечты? 

– Я бы хотела весить 70-75 килограммов, и, конечно, подтянуть тело, чтобы ничего лишнего не висело. Понимаю, что на это уйдет немало времени, но я готова! Думаю, что у человека, который поет, фигура должна быть приятной для глаза зрителя. Тем более, что в планах новые клипы, хочется выглядеть хорошо! 

– Худышкой вас не назовешь и сейчас, но вы решились на откровенную фотосессию. Что же это за проект такой? Не страшно было примерить на себя столь смелый образ? 

– Я давно хотела снять что-то подобное, но не решалась. Видимо, я все же стеснялась своего тела и боялась насмешек. Вдохновил меня на эту фотосессию дорогой мне человек. Во время съемок он был рядом. А такой смелый образ я выбрала для того, чтобы показать, что и с такими формами женщина может быть сексуальной и желанной.  Но я не остановлюсь и буду идти дальше к цели!

– Сколько, если не секрет, вы уже скинули килограммов и как вам это удалось?

– Пока я скинула не так-то и много, но для меня это уже результат, ибо много лет мой вес просто стоял на одной отметке. Было 124 килограмма, а теперь – 103. Я просто взяла себя в руки и исключила многие продукты из питания. Перестала есть жареное, жирное. Стала больше двигаться: каждый день обязательно прохожу хотя бы пять километров пешком. Пью больше воды. Ну и, дорогие дамы, не забывайте про интимную жизнь с любимым – это тоже спорт! 

– С потерей лишних килограммов что в жизни изменилось?

– После того, как я похудела, стало легче подниматься на пятый этаж и вообще легче передвигаться! Раньше я даже с работы до дома не могла дойти пешком - уставала, а сейчас без проблем (Луиза не только занимается творчеством, но и работает заведующий бельевым складом Ида-таллинской центральной больницы и даже получила на прошлой неделе почетную грамоту как работник года — прим. авт). После похудения стало легче петь, записано уже немало новых песен, и звучат они лучше, чем раньше! 

– Как реагируют друзья и родные?

– Друзья и знакомые замечают, что я похудела, и рады моим стараниям. Говорят: так держать, расслабляться нельзя! Любимый очень меня поддерживает в моих успехах, спасибо ему за это. 

– Луиза, поздравляем вас с днем рождения, желаем не отклоняться от намеченной цели. И напоследок, что посоветуете женщинам с лишним весом?

– Девушки и женщины, любите себя и свое тело, берегите здоровье! Чувствуете, что тяжело дышать или ходить – не откладывайте, боритесь за здоровье! Есть девушки пышные, но они очень стесняются и закрываются в себе – это тоже неправильно! Счастье может найти и девушка с пышными формами, но это не значит, что не нужно следить за собой. Приятно же, когда твой любимый тобой любуется и гордится! Девушки, вы можете быть красивыми, все зависит только от вас самих. Главное иметь желание, терпение и цель!

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