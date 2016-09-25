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Дана Борисова боится лишения родительских прав из-за алкоголизма

Limon.ee
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Дана Борисова устала от слухов, которые распространяют о ней в Сети. Телеведущая решила обратиться в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинит недоброжелателей в клевете, передает СтарХит.

В Интернете не раз появлялась информация, что женщина злоупотребляет спиртным чуть ли не в присутствии своей дочери Полины. Сама звезда отрицает такие данные, объясняя, что их распространяют «хейтеры». 

«Я не употребляю алкоголь. Каждый день я встаю полшестого утра, сажусь за руль и отвожу дочку в школу. Днем я забираю Полинку из школы. Можно сказать, что весь день провожу за рулем. Поэтому я априори не могу быть пьяной. После школы к дочке приходят репетиторы. При них тоже, извините, не выползешь пьяной», - призналась Борисова.

Дана напомнила историю, в которой был задействован участник проекта «Дом-2» Денис Козлевич. По словам женщины, он оболгал ее, сообщив общественности, что она оставляет дочь без присмотра.

«Посмотрите мой «Инстаграм», я всегда с Полиной! Я все деньги трачу на репетиторов для дочери. Полина для меня самое главное в жизни. Я просто опасаюсь, что органы опеки начитаются в Интернете про меня всякой ерунды и отнимут у меня Полину. А без дочери я жить не буду. Мне такая жизнь не нужна, когда грязью поливают со всех сторон», - отметила Дана.

Напомним, что Борисова столкнулась с агрессией в свой адрес вскоре после расставания с бойфрендом Александром Морозовым. В эфире одного из телеканалов мужчина рассказал, что Дана совсем не заботится о своей дочке. Спустя какое-то время после трансляции передачи телеведущая назвала обвинения клеветой. «Сколько можно меня унижать! Оставьте меня в покое», – такой пост оставила Борисова на страничке в социальной сети. Женщина утверждает, что заботится о ребенке, а также сама оплачивает школу Полины и ее подготовительные занятия.

Поклонники желают ей сил и терпения. «Я безумно люблю своего ребенка и не позволю лишить меня моего смысла жизни, моей Полинки», - предупредила Дана, общаясь с изданием «Комсомольская правда». 

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