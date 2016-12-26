Звезда «Голоса» заявил о родстве с умершим Джорджем Майклом: все из-за настоящей фамилии певца

Джордж Майкл — не настоящее имя артиста. На самом деле его зовут Йоргос Кириакос Панайоту. И украино-российский певец Александр Панайотов, финалист проекта «Голос», уверен, что они родственники.

Как выяснилось несколько лет назад, когда Александр Панайотов только штурмовал российский шоу-бизнес, предком российского артиста и мировой знаменитости является житель Кипра греческого происхождения — Пётр Панайоту. Согласно геналогическому древу, в 18 веке у Панайоту было четыре сына — вся семья проживала на Кипре. Младший сын Петра вскоре покинул Родину, связав свою жизнь с девушкой из Болгарии, а вскоре семья перекочевала на Украину. Оттуда и начинается ветвь украинских Панайотовых. Корни Джорджа Майкла идут от второго сына Петра Панайоту, семья которого вскоре перебралась в Великобританию. По мнению Александра, Джордж Майкл является его родственником в 8-м колене.