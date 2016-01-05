Как украсить свой дом и во что нарядиться на праздники? Что обязательно должно быть на праздничном столе и какие желания нужно загадывать в самую волшебную ночь года? С этими вопросами, которые накануне Нового года волнуют многих жителей нашей страны, «Новости Эстонии» обратились к известному эстонскому экстрасенсу Илоне Калдре.
Экстрасенс Илона Калдре рассказала, как правильно встретить Новый год
26. Декабрь 2016 11:55
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Эстонский экстрасенс Илона Калдре рассказала, где и как лучше всего встретить Новый год 2017 — год Красного Огненного Петуха.