Экстрасенс Илона Калдре рассказала, как правильно встретить Новый год

Как украсить свой дом и во что нарядиться на праздники? Что обязательно должно быть на праздничном столе и какие желания нужно загадывать в самую волшебную ночь года? С этими вопросами, которые накануне Нового года волнуют многих жителей нашей страны, «Новости Эстонии» обратились к известному эстонскому экстрасенсу Илоне Калдре.