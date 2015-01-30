Иосиф Пригожин рассказал о сыне Сергея Лазарева

"Знаете, что я вам скажу? Чужая душа – потемки, – поделился с корреспондентом издания Dni.Ru Пригожин. – Если это правда, то он большой молодец, что скрывал сына от журналистов. Для ребенка было бы сильным стрессом постоянное внимание со стороны прессы. Детей же делают не для корреспондентов желтых изданий".

Ранее знакомый Сергея Лазарева, PR-специалист Иван Ирбис рассказал о том, что у артиста новый роман, и усомнился в достоверности информации о наличии у исполнителя ребенка. "У Сергея новые отношения, думаю, ему пока не до детей, – пояснил он. – Ну а вообще обсуждать личную жизнь кого-либо, я считаю, не очень корректно".

Напомним, папарацци засняли артиста с маленьким мальчиком во время посещения одного из московских храмов. На видео рядом с популярным исполнителем – его мать и двухлетний малыш, который держит певца за руку. Лазарев играет с ним, а затем усаживает в свой автомобиль. Репортеры выяснили: мальчика зовут Никита, он появился на свет в 2014 году.